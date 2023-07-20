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11:38 20.07.2023

"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, їх кількість наразі не становить загрози - Держприкордонслужба України

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"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, їх кількість наразі не становить загрози - Держприкордонслужба України

Групи бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" продовжують прибувати до Білорусі і рухаються до місця свого розташування біля Осиповичів, їх кількість наразі не становить загрози для України, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників ПВК на території Білорусі, але, власне, вони переміщуються до місця свого розташування біля Осиповичів, де і розміщуються. Зазначу, що їх кількість наразі не становить загрози в Україні. І ми добре розуміємо, що вони можуть бути залучені до навчання підрозділів армії Білорусі. Надалі можуть бути залучені в навчання і підготовку російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі", - розповів Демченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, і поруч із українським кордоном прикордонники не фіксують переміщення ні військової техніки, ні особового складу або підрозділів російської армії, або підрозділів армії Білорусі.

"Звісно, наша увага і увага України, а також Сил оборони прикута до ситуації з переміщенням російських найманців на територію Білорусі", - сказав Демченко.

Теги: #білорусь #держприкордонслужба #вагнерівці

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