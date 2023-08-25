Кількість "вагнерівців" у Білорусі поступово зменшується - Держприкордонслужба України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив зменшення кількості російських бойовиків ПВК "Вагнер" на території Білорусі, здебільшого вони переміщуються до РФ.

"Щодо перебування російських найманців у Білорусі, то можу зазначити, що ще до 23 серпня - до тих подій, які відбулися на Росії, ми фіксували, що кількість найманців у Білорусі зменшується. Незначно, не швидко, але поступово кількість "вагнерівців" у Білорусі йшла на пониження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їх кількість також продовжує зменшуватися", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За словами Демченка, після подій у РФ "треба ставитися по-іншому до перебування найманців у Білорусі".

"За нашою інформацією, вони виїжджали в РФ, зокрема під приводом відпусток, але далі вони не поверталися в Білорусь", - сказав речник.

Загалом ситуація на кордоні залишається контрольованою, наголосили в Держприкордонслужбі.