Стартував міжнародний культурний проєкт UREHERIT збереження культурної спадщини України

Стартував міжнародний культурний проєкт "UREHERIT. Архітектори за спадщину в Україні: відтворення ідентичності та пам'яті", що реалізується консорціумом 11 професійних організацій із дев'яти країн, повідомили в Національній спілці архітекторів України (НСАУ) агентству "Інтерфакс-Україна".

Протягом трирічного проєкту теми охорони та відновлення української культурної спадщини проаналізують європейські та українські фахівці зі спадщини, архітектори, проєктувальники, інженери, інші фахівці, службовці місцевих органів влади та громад українських міст через дослідження, семінари, громадські дискусії, заходи, постійний професійний розвиток та освітні програми для архітектурних шкіл.

Проєкт ініційований Асоціацією архітекторів Литви, співфінансується в рамках програми Європейського Союзу "Креативна Європа" на суму EUR1 млн (код проєкту 101121502 - U-RE-HERIT).

"Цим проєктом ми хочемо сприяти відродженню мистецького сектору - архітектури, - запрошуючи українських архітекторів (зокрема фахівці з охорони спадщини) до співпраці з європейськими архітекторами на рівних: ділитися знаннями й досвідом і разом шукати нове, адоптувати до умов України методологію та шляхи збереження й відновлення української міської та архітектурної спадщини в стійкий та інклюзивний спосіб", - повідомила ініціаторка та координаторка проєкту, членкиня Ради Асоціації архітекторів Литви Рута Лейтанайте.

Проєкт реалізує консорціум з 11 організацій: Асоціація архітекторів Литви (координатор проєкту), Архітектори Швеції, Федеральна палата архітекторів та дипломованих інженерів Австрії (BKZT), Інститут технології та архітектури Королівської данської академії (IBT), Орден архітекторів Румунії, Національна рада архітекторів, планувальників, ландшафтних працівників та захисників природи (CNAPPC, Італія), Федеральна палата німецьких архітекторів (BAK), Естонська асоціація архітекторів, Національна спілка архітекторів України, Ro3kvit: Urban Coalition for Ukraine, Харківська школа архітектури.

"Україна, як і будь-яке інше місце, потребує індивідуальних, а не копіпаст-рішень. Разом з іншими партнерами проєкту ми з самого початку домовилися дотримуватися принципу, що всі методології, рекомендації та пропозиції створюватимуться разом з українськими архітекторами, культурологами та спільнотами, намагаючись адаптувати найкращі європейські практики до унікального українського контексту", - зазначили в Національній спілці архітекторів України.

Проєкт UREHERIT аналізуватиме спадщину як ресурс для сталого культурного, соціального, екологічного та економічного відновлення, одночасно вирішуючи проблеми збереження, перегляду та підкреслення національної та місцевої культурної ідентичності, відображення пам'яті у відбудові.

Як повідомили в НСАУ, результатом проєкту стане низка рекомендацій, що стосуватимуться методики оцінювання цінності спадщини та методики оцінювання шкоди; формування стратегій відродження цінної спадщини у стійкий, економічний та культурно значущий спосіб. Також під час проєкту буде вироблено рекомендації щодо комплексного ремонту радянського житла в Україні; проведення архітектурних конкурсів; організації програми безперервного професійного розвитку (БПР) щодо сталого відновлення зі збереженням спадщини тощо.

Проєкт започаткує платформу довгострокової співпраці архітекторів, урбаністів, ландшафтних архітекторів та антикварів з України та інших європейських країн для захисту та розвитку природи й спадщини як ресурсу для відновлення України.

Перша публічна подія проєкту в Україні, конференція "UREHERIT: архітектори за спадщину в Україні", відбудеться 13 жовтня 2023 року у Львові.