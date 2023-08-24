Події

14:15 24.08.2023

Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав українців з Днем Незалежності

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Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав українців з Днем Незалежності

Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав усіх українців з Днем Незалежності.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у центрі Києва 24 серпня головний рабин запевнив главу держави у всебічній підтримці єврейської громади задля Перемоги над російським агресором і звільненні усіх українських територій, повідомила пресслужба головного рабина.

“Вітаю усіх наших громадян — як в Україні, так і змушених бути за її межами — з Днем нашої Незалежності! Де б ми, українці, не були, Україна завжди у нашому серці, і наше серце — з Україною! Сильна, прогресивна, нескорена країна мужніх людей. Віримо, що вже незабаром увесь світ святкуватиме разом з нами Велику Перемогу. Слава Україні!” - наголосив Блайх.

У четвер, 24 серпня, Україна відзначає 32-у річницю своєї Незалежності. На Хрещатику у центрі столиці з цієї нагоди триває виставка російської техніки, знищеної в боях з українською армією. Відвідав виставку і президент Володимир Зеленський. Його супроводжували, зокрема, представники духовенства, релігійні та громадські діячі. 

Теги: #рабин #зеленський

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