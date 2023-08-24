Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

Уряд Норвегії виділяє 1,5 млрд норвезьких крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну.

"Українська влада потребує нашої допомоги, щоб забезпечити електрику і тепло для будинків та помешкань, підприємств і державних установ напередодні нової зими", - повідомляє пресслужба уряду з посиланням на заяву прем'єр-міністра Йонаса Гара Стере.

У повідомленні зазначається, що кошти надходитимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Частину фінансової допомоги (865 млн норвезьких крон) спрямовано на ремонт й обслуговування найважливіших об'єктів електроенергетичної інфраструктури та аварійне енергопостачання в районах, які постраждали від воєнних дій, також частина (635 млн норвезьких крон) призначена на закупівлю газу для аварійного зберігання. Ця підтримка здійснюється в межах програми "Нансен".

"Завдяки нашій підтримці в розмірі 2 млрд норвезьких крон на закупівлю газу в 2022 році, Норвегія профінансувала майже 1/3 потреб України в імпорті газу минулого року. Ми ще не знаємо, скільки газу Україні буде потрібно імпортувати цьогоріч, але завдяки внеску Норвегії Україна краще підготовлена до холодної зими і нових атак із боку Росії", - зазначив норвезький прем'єр.

Допомога Норвегії надходить до українських державних компаній "Укренерго" і "Нафтогаз" через ЄБРР. Це роблять, щоб знизити ризики, які передбачають корупцію і порушення.

У 2022 році Норвегія надала Україні цивільну і військову допомогу в розмірі майже 10,7 млрд норвезьких крон. На 2023 рік для допомоги норвезький уряд зарезервував орієнтовно 18,5 млрд норвезьких крон.