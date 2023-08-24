Події

11:51 24.08.2023

Одна з ТЕС "ДТЕК" припинила вироблення е/е через обстріли

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Одна з ТЕС "ДТЕК" припинила вироблення е/е через обстріли

У четвер одна з теплових електростанцій (ТЕС) "ДТЕК Енерго" припинила вироблення електроенергії через російські обстріли.

"Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго", яка зазнавала неодноразових атак раніше", - повідомив енергохолдинг.

Як поінформували в компанії, обійшлося без жертв. При цьому серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки і відновлення роботи обладнання.

"ДТЕК Енерго" продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах атак ворога та розпал підготовки до опалювального сезону. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", - зазначили в компанії.

Загалом із вересня 2022 року енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані 34 рази. У результаті троє енергетиків загинули, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій і рятувальників.

 

Теги: #тес #обстріл

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