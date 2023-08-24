Події

09:49 24.08.2023

Глава Єврокомісії: Українці є натхненням для всіх європейців

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Глава Єврокомісії: Українці є натхненням для всіх європейців

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Днем Незалежності й зазначила, що вони надихають усіх європейців.

"Сила України - в її народі. У їх мужності, силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об'єднаній Європі. Вони є натхненням для всіх європейців. Вітаю Володимира Зеленського та народ України з Днем Незалежності", - написала глава Єврокомісії в соціальній мережі Х (колишній твіттер).

Напередодні Дня Незалежності фон дер Ляєн також повідомила, що будівлі Європейської комісії було підсвічено синіми та жовтими кольорами. "Як данина поваги чоловікам і жінкам, які борються за майбутнє своєї країни. І як символ непохитної підтримки ЄС цієї хороброї країни", - наголосила вона.

Теги: #день_незалежності #ляєн

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