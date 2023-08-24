Події

09:39 24.08.2023

Залужний у День Незалежності: В Україні свобода і гідність завжди були ключовими цінностями

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Залужний у День Незалежності: В Україні свобода і гідність завжди були ключовими цінностями

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна є вільною країною, де гідність і свобода завжди були ключовими цінностями.

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми", - написав Залужний у телеграм-каналі з нагоди Дня Незалежності.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що за нашу незалежність боролися предки, і за неї воює наше покоління.

"...Саме ми маємо закінчити цю війну раз і назавжди нашою перемогою. Загартовані вогнем і сталлю, свою 32-гу річницю Незалежності ми зустрічаємо в запеклих боях. Крок за кроком визволяємо наші міста й села від московських окупантів", - наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський вшанував пам'ять Героїв, які віддали життя за Україну, і наголосив, що ворогу не пробачать "жодної краплини крові".

Командувач Сухопутних військ також наголосив, що Герої, які сьогодні в строю, своєю перемогою пишуть новітню історію не тільки України, "а й всього світу".

Теги: #день_незалежності #сирський #залужний

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