Ворог випустив майже 500 снарядів по Херсонській області, поранено семеро людей

Російські окупаційні війська за добу випустили майже 500 снарядів по території Херсонської області, внаслідок чого поранено 7 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 497 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. У результаті російської агресії 7 осіб дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди, зазначив Прокудін.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики і підприємства в Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі.