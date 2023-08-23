Байдена поінформували про катастрофу бізнес-джета, на якому міг бути Пригожин

Президента США Джозефа Байдена поінформували про те, що на бізнес-джеті, який зазнав аварії, міг перебувати лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, повідомляє Sky News.

"Президенту США повідомили про авіакатастрофу", - ідеться в повідомленні.

Більше жодної додаткової інформації не наводиться.

Як повідомлялося, ім'я та прізвище ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є у списку пасажирів літака Embraer, який зазнав катастрофи у Тверській області ввечері в середу, пишуть росЗМІ з посиланням на Росавіацію.