Зеленський: До мене звернулися військові, щоб дати можливість більше мобілізувати на фронт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до нього звернулися військові з метою збільшити кількість мобілізованих на фронт.

"Скажу відверто: військові з цим до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше нічого я вам не можу сказати", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів про можливе збільшення мобілізації.

Він також наголосив, що "в питанні мобілізації дуже важливо розуміти - хто це робить і як".

"Тому питання військкоматів, дуже важливе питання лікарських комісій при військкоматах - потрібно дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже розпочинати розмову про те, щоб збільшувати - як і ким", - додав президент.