Події

17:02 23.08.2023

Українська ППО збила 14 ракет "Кинджал" - Стратком ЗСУ

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Українська ППО збила 14 ракет "Кинджал" - Стратком ЗСУ

Протиповітряна оборона України збила 14 російських аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Існують сумніви, чи дійсно "Кинджал" можна вважати гіперзвуковою ракетою. Натомість жодних сумнівів не викликає брехливість слів володимира путіна про цю зброю у 2018 році: "Гарантовано долає всі існуючі та, я думаю, перспективні системи оборони", - наголошують у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

У Страткомі зазначають, що "на ділі "Кинджал" не може здолати протиракетні комплекси, які стали на озброєння раніше, ніж розпався СРСР". 

 

 

Теги: #ппо #кинджал

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