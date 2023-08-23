Українська ППО збила 14 ракет "Кинджал" - Стратком ЗСУ

Протиповітряна оборона України збила 14 російських аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Існують сумніви, чи дійсно "Кинджал" можна вважати гіперзвуковою ракетою. Натомість жодних сумнівів не викликає брехливість слів володимира путіна про цю зброю у 2018 році: "Гарантовано долає всі існуючі та, я думаю, перспективні системи оборони", - наголошують у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

У Страткомі зазначають, що "на ділі "Кинджал" не може здолати протиракетні комплекси, які стали на озброєння раніше, ніж розпався СРСР".