У Раді підтвердили достовірність документів про закупівлі Міноборони курток для військових за втричі завищеними цінами - нардеп Радіна

Документи журналістів про те, що Міністерство оборони України закупило куртки для військовослужбовців у Туреччині за втричі завищеною вартістю, є справжніми, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу").

"Документи журналістів про те, що Міноборони закупило куртки з Туреччини втричі дорожче за їхню справжню вартість, справжні. Уперше їх показав журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, їхню автентичність на засіданні підтвердив голова ТСК з економічної безпеки Ярослав Железняк", - написала Радіна на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

Вона зазначила, що Міноборони самостійно ініціювало звернення з комерційною пропозицією "саме до дуже "турецької" компанії Vector avia hava araçlari, засновником якої є українець Роман Плетньов".

"МО не змогло пояснити, чому звернулося саме до цієї компанії. За інформацією від ТСК, пан Плетньов донедавна займався бізнесом у Запоріжжі, але з початком війни зміг виїхати з України за кордон. Ця компанія отримала від МО стовідсоткову передоплату. На $30 млн", - уточнила парламентарій.

"Ціна на куртки виросла втричі під час перетину українського кордону. Це підтвердив голова ТСК, продемонструвавши документ з електронної бази Туреччини, де фіксуються експортні інвойси. У справжньому турецькому інвойсі ця сама партія курток коштує втричі дешевше. Інвойс, яким Міноборони "пояснює" і прикриває цю закупівлю, не відповідає вимогам Туреччини до оформлення та реєстрації інвойсу - тобто містить ознаки підроблення. У результаті на українському кордоні куртка стала втричі дорожчою за допомогою простого "папірця". При цьому Міноборони не побачило нічого дивного в цьому "папірці", - додала Радіна.

За її словами, ввезення і продаж компанією Vector avia hava araçlari курток за ймовірно завищеною ціною, найімовірніше, за підробленими документами - не поодинокий випадок: "Ярослав Железняк продемонстрував інформацію з кримінальних справ про ввезення неякісних курток і штанів для армії цією ж компанією. У реєстрі судових рішень бачимо ухвалу, з якої випливає, що в жовтні 2022 року при ввезенні ними курток і штанів для армії було виявлено два комплекти документів, вартість у яких відрізалася в кілька разів. "Дешевші" документи водій показував на митниці Молдови, а "дорожчі" - на українському кордоні".

Водночас в іншій ухвалі у справі щодо постачання цією ж компанією неякісних курток, як звернула увагу Радіна, на думку слідства, представник компанії "мав сталі зв'язки з посадовими особами Міністерства оборони України та вирішив для реалізації свого умислу використати суб'єкт господарювання, у якому він є засновником і директором".

Нардеп також акцентувала на тому, що представники Міністерства оборони на засіданні комітету 23 серпня не змогли відповісти на більшість запитань щодо закупівель, а глава відомства Олексій Резніков на нього "очікувано не прийшов". Водночас представники МО, як заявляє Радіна, намагалися продемонструвати якусь куртку невідомого походження, на бирці якої вказаний інший номер договору, ніж в інвойсі з поставки, яку досліджували на комітеті.

"Наш комітет і ТСК під головуванням Ярослава Железняка продовжить дослідження цієї закупівлі вже з правоохоронними органами. Переконана, що ми вкотре маємо справу з корупцією в Міноборони під керівництвом Резнікова. Місце пана Резнікова - очевидно, не на чолі Міністерства оборони країни у війні", - наголосила голова комітету ВР з питань антикорупційної політики.