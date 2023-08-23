ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму в середу, 23 серпня, знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

"23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. "Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - наголосили в ГУР.