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13:47 23.08.2023

Фінляндія надасть Україні 18 пакет оборонної допомоги з важким озброєнням і боєприпасами до кінця тижня - прем'єр

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Фінляндія надасть Україні 18 пакет оборонної допомоги з важким озброєнням і боєприпасами до кінця тижня - прем'єр

Фінляндія надасть Україні черговий 18 пакет оборонної допомоги до кінця тижня, до нього увійде важке озброєння і боєприпаси, заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"Фінляндія вже надала Україні допомогу в розмірі EUR1,7 млрд... Ми наразі готуємо черговий 18 пакет допомоги. Туди увійде важке озброєння, боєприпаси... Ми маємо поставити остаточно наприкінці цього тижня. Це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали", - заявив Орпо на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть доступні Україні фінські високі технології та чи є щось конкретне, що Фінляндія може запропонувати, прем'єр-міністр заявив, що обговорював це питання із Зеленським і назвав це "хорошою ідеєю".

"Ми обговорювали це питання з президентом. Минулого тижня ми побачили, що шведська компанія уклала угоду про співпрацю з Україною. Ми обговорювали, що у Фінляндії є високотехнологічні компанії, що вони можуть зайнятися питаннями співпраці, щоб щось виготовляти разом. Я гадаю, що нам є чим зайнятися. Маємо досвід. Тому це хороша ідея", - сказав він.

Зі свого боку Зеленський заявив, що Україна вкрай зацікавлена у фінських бронетранспортерах.

"Ми хотіли б їх виготовляти разом - в Україні. Ми це обговорили з прем'єром. Він дуже правильно сказав, що ми підписали меморандум про виробництво CV-90. Але нам потрібно більше. І під час війни і після Україні потрібно буде залишатися сильною, щоб не дати РФ жодної можливості думати про другу хвилю агресії проти нас. Тому нам потрібно виробляти більше. Саме тому ми хотіли і хочемо організувати цей Форум оборонних індустрій", - зазначив президент України.

Теги: #фінляндія #військова_допомога

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