Президент Португалії прибув в Україну

Президент Республіки Португалія Марселу Ребелу де Соуза прибув у середу, 23 серпня, вранці в Україну з дводенним візитом, повідомляють португальські ЗМІ.

За інформацією агентства Lusa, президент Португалії прибув до Києва о 7:30 ранку на вокзал Київ-Пасажирський у супроводі міністра закордонних справ Жоау Гомеша Кравіньйо.

Президент Португалії заявив, що перебуває в Києві, щоб висловити солідарність з Україною, а також узяти участь у святкуванні Дня Незалежності в четвер.

"Тут був прем'єр-міністр, голова Асамблеї республіки, міністр закордонних справ кілька разів, тепер приїхав президент Республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах", - заявив де Соуза незабаром після висадки на залізничному вокзалі Київ-Пасажирський.

Президент також оголосив, що зустрінеться в четвер зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також візьме участь у саміті Кримської платформи.

Крім того, запланована його "поїздка в установу, присвячену дуже серйозній проблемі українських дітей", розлучених зі своїми сім'ями війною, і дітей-сиріт.

Заплановано також візит президента Республіки до Бучі Київської області.