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10:01 23.08.2023

День Незалежності став для українців найулюбленішим нерелігійним святом - соцопитування КМІС

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День Незалежності став для українців найулюбленішим нерелігійним святом - соцопитування КМІС

У 2023 році до 63% зросла кількість українців, які вважають День Незалежності України найважливішим або улюбленим святом, свідчать результати соціологічних досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що 2013 року його називали найважливішим або улюбленим лише 12% опитаних, у 2016-2019 рр. - від 16 до 20%, 2021 року - 37%.

"Ставлення до Дня Незалежності України радикально змінилося... У 2013 році це було одне з найменш популярних свят (менш популярним був лише День конституції), а зараз це одне з трьох найпопулярніших свят в Україні, що поступається лише двом головним релігійним святам. Причому найбільш значущі конфігурації відбулися після широкомасштабного вторгнення", - наголошується в пресрелізі.

Великдень назвали найважливішим або улюбленим 70% опитаних, Різдво - 69%, День захисників і захисниць України - 54%, Новий рік - 52%, День Конституції - 29%, Міжнародний жіночий день - 25%, Трійцю - 22%, День перемоги - 13%, День праці - 5%.

Під час опитування можна було обрати щонайбільше п'ять варіантів відповіді.

Також повідомляється, що під час опитування 89% респондентів відповіли, що підтримують незалежність України, і лише 1% - що не підтримують. У 2013 році тих, хто підтримував незалежність, був 81%, однак після початку війни з РФ у 2014 році цей показник перевищив 90% і потім нижче 85% не рухався. Відсоток тих, хто не підтримував незалежність, був 16%, у 2014 році різко знизився і вже ніколи не перевищував 6%.

У 2023 році прихильників візового режиму з РФ було 79% (десятьма роками раніше - лише 11%, у 2014-2022 роках - у межах 38-50%), безвізового режиму - 10% (2013 року - приблизно 70%, потім і до повномасштабного вторгнення - у межах 40-50%).

Опитування до лютого 2020 року проводилися методом особистих (face-to-face) інтерв'ю, після - методом телефонних інтерв'ю (computer-assisted telephone interviews). За географією охоплення до лютого 2014 року опитування охоплювали всі території України, після лютого 2014 року не охоплювали тимчасово окупований Крим та окремі території Донецької та Луганської областей. Після лютого 2022 р. опитування не включають нові тимчасово окуповані території. Вибірка кожного опитування становить здебільшого близько 2000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%. За умов повномасштабного вторгнення крім зазначеної формальної похибки може додаватися певне систематичне відхилення, але не більше 5-6%.

Теги: #опитування #кміс #день_незалежності

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