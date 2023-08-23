Прокуратура Києва через суд вимагає внести до Держреєстру нерухомих пам'яток Контрактовий будинок, а також Старий і Новий академічні корпуси на Подолі

Прокуратура через суд вимагає внести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України три об'єкти культурної спадщини національного значення в столиці України, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Київського окружного адміністративного суду із позовом до Міністерства культури та інформаційної політики України про зобов’язання вжити вичерпних заходів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення трьох об’єктів культурної спадщини в Подільському районі столиці", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури на офіційному сайті в середу.

Як уточнюється, йдеться про такі об'єкти культурної спадщини: "Контрактовий будинок" 1817 р. (вул. Межигірська, 1), "Старий академічний корпус" 1703-1740 рр. і "Новий академічний корпус" 1822-1846 рр. (вул. Г. Сковороди, 2).

"Зважаючи на виняткову оригінальність архітектурного стилю, ці об’єкти становлять безспірну культурну цінність. Проте Міністерство культури та інформаційної політики України вже майже два роки фактично бездіє та не вживає заходів щодо занесення цих пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення", - наголошується в повідомленні прокуратури Києва.

"Відсутність відомостей про історичні пам’ятки в Реєстрі не забезпечує їх належного захисту, догляду та збереження і уможливлює незаконні дії щодо них", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=340597