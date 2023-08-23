ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському напрямку, зокрема, українські захисники просунулися в напрямку Новопрокопівки на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Military Media Center із посиланням на спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова.

"За його словами українські військові мали успіх у напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.