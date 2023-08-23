Події

08:48 23.08.2023

ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

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ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському напрямку, зокрема, українські захисники просунулися в напрямку Новопрокопівки на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Military Media Center із посиланням на спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова.

"За його словами українські військові мали успіх у напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

 

 

 

Теги: #фронт #зсу #успіхи

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