Росіяни обстріляли вночі Нікополь із важкої артилерії, постраждалих немає

У вівторок увечері російські окупанти атакували Нікополь із безпілотників, а вночі - важкою артилерією, жертв немає, наслідки атаки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

"Неспокійно було в Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Увечері з безпілотника, а вже після опівночі - з важкої артилерії. Людей не зачепило. Чи завдали російські снаряди шкоди - зараз уточнюється", - написав він у середу вранці.

Очільник ОВА наголосив, що в інших районах Дніпропетровщини обійшлося без обстрілів.