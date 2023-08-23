Події

07:54 23.08.2023

Росіяни обстріляли вночі Нікополь із важкої артилерії, постраждалих немає

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Росіяни обстріляли вночі Нікополь із важкої артилерії, постраждалих немає

У вівторок увечері російські окупанти атакували Нікополь із безпілотників, а вночі - важкою артилерією, жертв немає, наслідки атаки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

"Неспокійно було в Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Увечері з безпілотника, а вже після опівночі - з важкої артилерії. Людей не зачепило. Чи завдали російські снаряди шкоди - зараз уточнюється", - написав він у середу вранці.

Очільник ОВА наголосив, що в інших районах Дніпропетровщини обійшлося без обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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