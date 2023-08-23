На Донеччині залишається 171 дитина у прифронтових н.п. - ОВА

У населених пунктах Донецької області, що знаходяться поблизу лінії фронту, залишається 171 дитина з 344, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

"171 дитина залишається з 344 по всій лінії фронту в найбільш гарячих точках. (…) Право насамперед за батьками, але тут ми застосовуємо жорсткіші механізми, у тому числі евакуацію примусовим чином дітей з їхніми батьками", - розповів Кириленко.

Глава ОВА висловив сподівання, що повністю закінчити евакуацію дітей із прифронтових зон вдасться за два тижні.

"Евакуація триває і протягом, сподіваюся, двох тижнів ми вийдемо в позначку нуль, щоб дітей не було", - сказав він.