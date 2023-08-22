Події

19:27 22.08.2023

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України протягом доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу противника і двох - по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів і одну важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

 

Теги: #збитки #генштаб_зсу

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