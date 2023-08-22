ДБР проводить слідчі дії у військкоматах і ВЛК низки областей для виявлення корупції

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить слідчі дії у військкоматах і військово-лікарських комісіях низки областей України для виявлення фактів корупції, відкрито кримінальні провадження, інформують у ДБР.

"На виконання рішення РНБО Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок.

У ДБР повідомляють, що у вівторок відбуваються обшуки у військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

"Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних і районних центрах комплектування та соціальної підтримки", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДБР, загалом встановлено 388 осіб, щодо яких є сумніви в законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби.

"Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо", - уточнюється в повідомленні.

Кримінальні провадження порушено за низкою статей.

У бюро інформують, що наприкінці минулого тижня в Одеській і Миколаївській областях, а також у Херсонському та Бериславському районних ТЦК і СП співробітники ДБР уже провели 15 обшуків.

"Під час попередніх перевірок уже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок ВЛК. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі зазначається, що проводяться понад 200 одночасних обшуків у військкоматах.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони правоохоронці здійснюють комплексне дослідження функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій на території всієї держави", - йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією прокуратури, правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже в усіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них посадовців військкоматів, ВЛК та МСЕК.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформляти інвалідність або визнавали їх тимчасово непридатними до служби. Це давало змогу відтермінувати або уникнути призову на військову службу.