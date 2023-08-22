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10:59 22.08.2023

Резніков: Є ще декілька країн, які готові приєднатися до "авіаційної коаліції"

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Резніков: Є ще декілька країн, які готові приєднатися до "авіаційної коаліції"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові долучитися ще декілька країн, однак наразі вони отримують "політичні дозволи своїх парламентів".

"Я хочу нагадати, що до так званої коаліції літаків у Вільнюсі приєдналися 11 країн. Але ця коаліція зростає, вона відкрита до приєднання. Я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити, просто вони наразі отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде. Його буде трохи пізніше оголошено", - сказав він на спільній пресконференції з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим в Одесі.

Міністр зазначив, що до коаліції входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

"Але вони долучаються до участі у підготовці, тренуванні, підготовці з інфраструктурою". - пояснив Резніков.

За його словами, поки що немає сенсу обговорювати кількість літаків. "Але я впевнений, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій", - додав міністр.

11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція і Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16. У такий спосіб було формалізовано "навчальну коаліцію F-16".

Сторони домовилися розпочати підготовку відповідних українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу, що забезпечить пілотів базовими можливостями експлуатації, обслуговування й технічного обслуговування винищувачів F-16. Це передбачає надання відповідного обладнання, інструкторів та іншого персоналу для такого навчання.

"Усі заходи з навчання проводитимуть за межами України", - заявили міністри у спільній заяві.

21 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські льотчики 2023-го і 2016 років випуску вже проходять підготовку на винищувачах F-16 у Великій Британії та Швеції.

Теги: #резніков #f_16

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