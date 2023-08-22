Російські війська обстріляли 30 міст і сіл Запорізької області, один чоловік загинув, ще одного госпіталізували

Російські окупанти за добу атакували Запорізьку область із різних видів зброї, під ударами опинилося приблизно 30 населених пунктів, унаслідок обстрілу один чоловік загинув, ще одного було госпіталізовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог завдав 96 ударів по 30 містах і селах Запорізької області", - зазначив він у телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, вночі "по околицях обласного центру було завдано два ракетні удари та атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило".

Водночас, інформує Малашко, 83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Крім того, з боку ворога було три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці та Лук'янівці, два авіаційні удари - по Новоданилівці, три БПЛА-атаки - по Новодарівці та Степногірську.

"Унаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення дістав 43-річний чоловік, його оперативно доправлено до лікувального закладу", - повідомив очільник Запорізької області.

"Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян", - додав він.