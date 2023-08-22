Події

07:54 22.08.2023

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, одну людину поранено, пошкоджено будинки та ЛЕП

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Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, одну людину поранено, пошкоджено будинки та ЛЕП

У ніч на 22 серпня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджено приватні будинки, одна людина дістала поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вибух у Кривому Розі прогримів на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловікові надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено житло місцевих - 20 приватних будинків, а також лінію електропередачі.

Крім того, інформував голова ОВА, "Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником. Влучила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених".

Ще один удар по району стався вранці. Пошкоджено лінію електропередачі та іншу цивільну інфраструктуру.

Водночас, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, унаслідок ракетного удару в місті частково зникло електро- та водопостачання.

"Кілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання у них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. Наразі частково знеструмлено кілька вулиць і ліній електротранспорту", - написав він у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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