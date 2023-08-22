Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів Араche для Польщі, сума угоди - $12 млрд



Міністерство оборони США схвалило продаж Польщі бойових вертольотів типу Apache на суму $12 млрд, в угоду входять 96 гелікоптерів і необхідне спорядження, повідомили в Агентстві з оборонного співробітництва та безпеки в Пентагоні в понеділок, 21 серпня, повідомляє DW.

Наголошується, що угода з постачання озброєнь до Польщі підвищить безпеку цього союзника США по НАТО і збільшить його здатність протистояти поточним і майбутнім загрозам.

Варшава звернулася до США з проханням про придбання бойових вертольотів Apache у 2022 році.

Як повідомлялося, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв про те, що Польща закупить у США 96 ударних вертольотів Apache, щоб зміцнити східний кордон. За словами Блащака, на початку серпня перші польські пілоти почнуть навчання управлінню американськими гелікоптерами, "і відразу після навчання ці перші 8 Apache надійдуть до польської армії".

Boeing AH-64 Apache - основні ударні вертольоти, які використовуються армією США з 1980-х років.