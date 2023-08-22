Події

03:24 22.08.2023

США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь

2 хв читати
США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь

Посольство США в Мінську закликало своїх громадян, які перебувають у Білорусі, "негайно залишити цю країну" з огляду на закриття Литвою двох із шести прикордонних переходів. Про це йдеться в заяві дипломатичного представництва, опублікованій у понеділок, 21 серпня.
"Уряд Литви 18 серпня закрив два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Тверецький/Відзи та Сумскас/Лоша. Наразі відкрито чотири пункти пропуску: Лаворішкес/Котловка, Мядінінкай/Кам'яний, Райгардас/Привалка і Шальчінінкай/Беняконі. Уряди Польщі, Литви та Латвії заявили, що можливе подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю", - йдеться в заяві Посольства США.
У зв'язку з тим, що відбувається, у дипмісії рекомендували американцям не відвідувати Білорусь.
"Не відвідувати Білорусь у зв'язку з тим, що білоруська влада продовжує сприяти неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощуванню російських збройних сил у Білорусі, довільному застосуванню місцевих законів, можливості громадських заворушень, ризику затримання та обмеженій спроможності посольства надати допомогу громадянам США, що мешкають у Білорусі або прямують до неї", - вказано в заяві.
Крім того, у Посольстві закликали громадян США, які перебувають у Білорусі, негайно покинути країну.
"Слід розглянути можливість виїзду через решту пунктів перетину кордону з Литвою і Латвією або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі суходолом із Білорусі.Не слід виїжджати в Росію або в Україну", - акцентували в диппредставництві.
Тим, хто вирішив здійснити поїздку до Білорусі, рекомендували проаналізувати ситуацію з особистою безпекою та скласти план дій на випадок непередбачуваних обставин, які не залежать від допомоги уряду США.

Теги: #сша #білорусь #громадяни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 19.08.2023
Влада на заході США та Мексики готується до приходу урагану "Гіларі"

Влада на заході США та Мексики готується до приходу урагану "Гіларі"

04:42 19.08.2023
У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни

У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни

03:30 19.08.2023
Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

02:19 19.08.2023
Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

16:45 18.08.2023
США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім

США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім

01:49 18.08.2023
США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

11:28 17.08.2023
США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині систем ПРО Arrow 3

США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині систем ПРО Arrow 3

07:04 16.08.2023
Співпраця Північної Кореї з Росією продовжує війну в Україні

Співпраця Північної Кореї з Росією продовжує війну в Україні

03:35 16.08.2023
У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

00:58 16.08.2023
Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з президентом Греції

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

Зеленський прибув до Греції для участі в саміті "Україна - Балкани"

Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen - прем'єр-міністр Крістерссон

ОСТАННЄ

Енергосистема може пройти опалювальний сезон без відключень е/е, якщо не буде обстрілів - Галущенко

Марк Міллі на зустрічі з Папою Римським засудив російський терор проти України

Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів

На Генасамблеї ООН може відбутися зустріч на "високому рівні" щодо миру в Україні - Боррель

Зеленський зустрівся з президентом Греції

Президент Євроради Мішель в Афінах обговорить із Зеленським, Санду і лідерами Західних Балкан подальше розширення ЄС

Справедливе покарання РФ за скоєні злочини стане передумовою безпеки та захищеності всього людства - Єрмак

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом до 20 "Калібрів"

Війна в Україні змінила європейську медицину, викликів стає більше для всіх - Олена Зеленська

Із Куп'янського району Харківської області евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА