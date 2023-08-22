США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь

Посольство США в Мінську закликало своїх громадян, які перебувають у Білорусі, "негайно залишити цю країну" з огляду на закриття Литвою двох із шести прикордонних переходів. Про це йдеться в заяві дипломатичного представництва, опублікованій у понеділок, 21 серпня.

"Уряд Литви 18 серпня закрив два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Тверецький/Відзи та Сумскас/Лоша. Наразі відкрито чотири пункти пропуску: Лаворішкес/Котловка, Мядінінкай/Кам'яний, Райгардас/Привалка і Шальчінінкай/Беняконі. Уряди Польщі, Литви та Латвії заявили, що можливе подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю", - йдеться в заяві Посольства США.

У зв'язку з тим, що відбувається, у дипмісії рекомендували американцям не відвідувати Білорусь.

"Не відвідувати Білорусь у зв'язку з тим, що білоруська влада продовжує сприяти неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощуванню російських збройних сил у Білорусі, довільному застосуванню місцевих законів, можливості громадських заворушень, ризику затримання та обмеженій спроможності посольства надати допомогу громадянам США, що мешкають у Білорусі або прямують до неї", - вказано в заяві.

Крім того, у Посольстві закликали громадян США, які перебувають у Білорусі, негайно покинути країну.

"Слід розглянути можливість виїзду через решту пунктів перетину кордону з Литвою і Латвією або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі суходолом із Білорусі.Не слід виїжджати в Росію або в Україну", - акцентували в диппредставництві.

Тим, хто вирішив здійснити поїздку до Білорусі, рекомендували проаналізувати ситуацію з особистою безпекою та скласти план дій на випадок непередбачуваних обставин, які не залежать від допомоги уряду США.