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23:58 21.08.2023

На Генасамблеї ООН може відбутися зустріч на "високому рівні" щодо миру в Україні - Боррель

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На Генасамблеї ООН може відбутися зустріч на "високому рівні" щодо миру в Україні - Боррель

 Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що "ведеться робота" над зустріччю "високого рівня" щодо питання миру в Україні, повідомило видання Europa Рress у понеділок, 21 серпня.
За словами глави дипломатії ЄС, зустріч "високого рівня" з питання миру в Україні, "можливо", відбудеться під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.
Europa Рress пише, що це засідання "стане продовженням зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн, яка, за словами Борреля, стала "ще одним кроком України, щоб змусити міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію з метою припинення війни".
"Тільки Росія може її зупинити, Росія її почала і Росія повинна її закінчити", - заявив Боррель на прес-конференції в іспанському місті Сантандер.
При цьому він запевнив, що Євросоюз "продовжуватиме підтримувати Україну".

Теги: #оон #україна #переговори #боррель

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