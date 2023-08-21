На Генасамблеї ООН може відбутися зустріч на "високому рівні" щодо миру в Україні - Боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що "ведеться робота" над зустріччю "високого рівня" щодо питання миру в Україні, повідомило видання Europa Рress у понеділок, 21 серпня.

За словами глави дипломатії ЄС, зустріч "високого рівня" з питання миру в Україні, "можливо", відбудеться під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

Europa Рress пише, що це засідання "стане продовженням зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн, яка, за словами Борреля, стала "ще одним кроком України, щоб змусити міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію з метою припинення війни".

"Тільки Росія може її зупинити, Росія її почала і Росія повинна її закінчити", - заявив Боррель на прес-конференції в іспанському місті Сантандер.

При цьому він запевнив, що Євросоюз "продовжуватиме підтримувати Україну".