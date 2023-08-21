Президент Євроради Мішель в Афінах обговорить із Зеленським, Санду і лідерами Західних Балкан подальше розширення ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель в Афінах на заході, присвяченому 20-річчю саміту ЄС-Західні Балкани, має намір обговорити з лідерами України, Молдови та Західних Балкан подальший процес розширення Європейського союзу.

Відповідний запис Мішель зробив на своїй сторінці у Твіттері, супроводивши його фотографіями.

"Радий приєднатися до президентів Зеленського, Санду та лідерів Західних Балкан для неформальної зустрічі щодо розширення ЄС, (яка проходить) на запрошення прем'єр-міністра Міцотакіса сьогодні ввечері. З нетерпінням чекаю дискусій з нашими партнерами, оскільки ми набираємо нового імпульсу в процесі розширення", - написав Мішель.

Як відомо, в Афінах за участю лідерів Європейського союзу - президента Євроради Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а також країн Західних Балкан відбувається урочиста вечеря, присвячена 20-річчю саміту ЄС-Західні Балкани, що пройшов 21 червня в Салоніках, Греція. На цій історичній події Європейський Союз і потенційні країни-кандидати, які вступають і потенційні країни-кандидати із Західних Балкан, на той час взяли на себе зобов'язання одна перед одною.