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13:45 21.08.2023

До суду підозрювані у справі про замах на чиновника податкової служби перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави

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До суду підозрювані у справі про замах на чиновника податкової служби перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про замах на високопосадовця податкової служби - до суду вони перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави, повідомила Національна поліція України.

"На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці", - йдеться в повідомленні Нацполіції в понеділок.

Як повідомлялося, оперативники департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП у м. Києві 17 серпня затримали двох чоловіків, які готували напад на чиновника податкової служби. Правоохоронці припинили напад у той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже прямували в бік чоловіка, котрий саме виходив із під'їзду свого будинку.

"Нападники при собі мали фото потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину. Зловмисниками виявилися раніше судимими громадянами, наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з'ясовують особу замовника нападу", - уточнюють у поліції.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - готування до злочину, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення. Солом'янський районний суд Києва обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

Теги: #арешт #нападники #сокур

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