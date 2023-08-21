Події

11:38 21.08.2023

Обстріли РФ залишили без газу Куп'янськ і без електрики - Вовчанськ Харківської області

1 хв читати
Обстріли РФ залишили без газу Куп'янськ і без електрики - Вовчанськ Харківської області

Газопостачання міста Куп'янська Харківської області призупинено через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій, повідомило Міністерство енергетики.

"Без газу близько 4,5 тис. абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають", - ідеться в повідомленні Міненерго в понеділок.

Крім того, за даними міністерства, через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмлені 11 тис. споживачів у місті Вовчанську та прилеглих селах. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Як повідомлялося з посиланням на військову адміністрацію Харківської області, російські окупанти в неділю ввечері вкотре здійснили артилерійський обстріл Куп'янська, є повторні влучання в центрі міста, ушкоджень зазнала лише цивільна інфраструктура.

Теги: #обстріли #знеструмлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 21.08.2023
За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

08:49 21.08.2023
Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

08:37 21.08.2023
Окупанти вранці обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти вранці обстріляли прикордоння Сумської області

08:35 21.08.2023
На Донеччині окупанти поранили сімох місцевих жителів

На Донеччині окупанти поранили сімох місцевих жителів

08:21 21.08.2023
Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

05:42 21.08.2023
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

04:29 21.08.2023
Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

21:06 20.08.2023
Прокуратура розпочала досудові розслідування щодо ворожих обстрілів Куп'янська

Прокуратура розпочала досудові розслідування щодо ворожих обстрілів Куп'янська

10:49 20.08.2023
За добу внаслідок обстрілів РФ Торецька поранено одного мирного жителя та пошкоджено 12 будинків

За добу внаслідок обстрілів РФ Торецька поранено одного мирного жителя та пошкоджено 12 будинків

10:38 20.08.2023
Окупанти 8 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено будинок побуту

Окупанти 8 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено будинок побуту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спроби окупантів наступати на сході України відбито, під Бахмутом за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців

Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено, а безвізовий режим припинено - посольство

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

ОСТАННЄ

Спроби окупантів наступати на сході України відбито, під Бахмутом за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Спека в Україні спаде, ночі стануть прохолоднішими

У Києві запроваджено тепловий режим, рух великовагового транспорту обмежено - поліція

Мережа "Сільпо" відкрила дизайнерський супермаркет в Івано-Франківську в ТРЦ "Велес+"

В Україні планують створити військову поліцію - Міноборони

ДБР висунуло підозру командиру з Миколаївської області, який безпідставно нарахував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим

Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців

"Нафтогаз" передасть ВМФ ЗСУ два буксирні судна

Зеленський подякував Данії за військову та гуманітарну допомогу

Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено, а безвізовий режим припинено - посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА