Обстріли РФ залишили без газу Куп'янськ і без електрики - Вовчанськ Харківської області

Газопостачання міста Куп'янська Харківської області призупинено через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій, повідомило Міністерство енергетики.

"Без газу близько 4,5 тис. абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають", - ідеться в повідомленні Міненерго в понеділок.

Крім того, за даними міністерства, через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмлені 11 тис. споживачів у місті Вовчанську та прилеглих селах. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Як повідомлялося з посиланням на військову адміністрацію Харківської області, російські окупанти в неділю ввечері вкотре здійснили артилерійський обстріл Куп'янська, є повторні влучання в центрі міста, ушкоджень зазнала лише цивільна інфраструктура.