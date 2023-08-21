Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців

Правоохоронці сповістили про підозру і затримали чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців, повідомляє столична поліція.

"Порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка під час спроби знищити 13-й транспортний засіб. Йому загрожує до десяти років ув'язнення", - йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Києві в понеділок.

Як повідомляється, до Деснянського управління поліції Києва почали надходити повідомлення про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з'ясували, що всі авто було пошкоджено за допомогою саморобних приладів.

"Наприкінці 2022 року жителів Деснянського району вразила серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалося багато сил поліції - найкращі оперативники та слідчі, проводилися складні й тривалі експертні дослідження. Пошуки ускладнювалися тим, що підпали здійснювалися в період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що всі користувачі автомобілів були військовими та особами, які мають причетність до Сил оборони. Тож окрім проведення негласних слідчо-розшукових дій поліцейські за участю СБУ провели контррозвідувальні заходи", - розповів начальник столичного главку Дмитро Шумейко, якого цитує пресслужба поліції.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. "У липні поточного року зловмисник знову підпалив кілька автомобілів військових. ...у наше поле зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону в 2014 році", - повідомив Шумейко.

Фігуранта поліцейські викрили "на гарячому" під час закладання запалювального пристрою в черговий автомобіль військового. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

"Пристрої зловмисник виготовляв сам, вони спрацьовували самостійно за певним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, зокрема проти основ національної безпеки України, триває", - додав Шумейко.

Під час обшуку орендованої квартири порушника в Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різноманітні електродеталі - дроти, мікросхеми, електричні з'єднувачі, перемикачі тощо. Наразі встановлено 12 автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.