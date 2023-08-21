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09:44 21.08.2023

Окупанти розробили 10-річний план етнічної чистки в Маріуполі та заміни населення на російське - ISW

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Окупанти розробили 10-річний план етнічної чистки в Маріуполі та заміни населення на російське - ISW

Російські офіційні особи розробили план проведення десятирічної кампанії етнічних чисток в окупованому Маріуполі Донецької області, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 серпня.

"Українські партизани отримали доступ до російського документа про розвиток окупації, який передбачає збільшення загальної чисельності населення Маріуполя на 300 тис. осіб до 2035 року завдяки міграції з Росії... Програма пільгової іпотеки для росіян, які переїжджають до окупованого Маріуполя, є частиною цих зусиль із переселення. Російська окупаційна влада доклала зусиль із залучення російських громадян на окуповані території в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, населення Маріуполя до повномасштабного вторгнення РФ становило понад 400 тис. осіб, і станом на травень 2023 року в окупованому місті залишалося близько 120 тис. жителів.

"Унаслідок облоги Маріуполя росіянами на перших етапах повномасштабного вторгнення Росії загинуло до 25 тис. мирних українців і сотні тисяч були змушені залишити місто. Повідомляється, що російські офіційні особи депортували ще 50 000 жителів із міста до Росії та на інші окуповані території впродовж кількох місяців після його захоплення", - наголошують у ISW.

Аналітики наголошують, що цілі цього документа свідчать про те, що РФ має намір перетворити Маріуполь на переважно етнічне російське місто після систематичних і, ймовірно, навмисних зусиль зі скорочення кількості етнічних українців у місті.

"ISW продовжує вважати, що зусилля Росії з депортації українців і заселення українських міст привезеними російськими громадянами, ймовірно, є навмисною кампанією етнічних чисток, а також явними порушеннями Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - ідеться у зведенні.

Також повідомляється, що російська влада продовжує насильно вивозити матерів і дітей з окупованих територій України до РФ начебто з метою лікування.

Теги: #маріуполь #плани #окупанти

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