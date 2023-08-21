Події

09:21 21.08.2023

Росіяни перетворили порт у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу - радник мера

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Росіяни перетворили порт у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу - радник мера

У порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові вертольоти загарбників, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Фіксуємо: Маріупольський порт став військовою базою. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов і пришвартувався російський військовий корабель", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, за годину до його швартування на території порту здійснили посадку чотири бойові гвинтокрили різного класу й до вечора розміщувалися на території порту.

При цьому він зазначив, що потрібно спостерігати, що це за швартування - системне чи одноразове.

"Якщо це постійне базування, то виникає купа запитань. Починаючи від того, якої загрози тут корабель, і до оцінки загрози в найближчий час щодо нової битви за Маріуполь", - підсумував радник.

Теги: #порт #маріуполь #окупанти

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