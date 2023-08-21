Окупанти вранці обстріляли прикордоння Сумської області

Російські окупаційні війська вранці в понеділок обстріляли прикордоння Сумської області, без жертв і руйнувань, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Есманська, Хотинська громади", - сказано в повідомленні.

Так, у Краснопільській громаді був гранатометний обстріл із АГС (28 вибухів).

В Есманській ворог бив із мінометів (4 вибухи).

У Хотинській 7 мін скинули росіяни на її територію.

Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.