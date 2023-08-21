Події

08:21 21.08.2023

Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

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Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 377 снарядів по території Херсонської області, загинули 2 людини, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та території заводу в Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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