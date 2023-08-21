Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 377 снарядів по території Херсонської області, загинули 2 людини, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та території заводу в Херсоні.