Окупанти мають намір заселити росіян в окупований Маріуполь

Російські окупанти розробили так званий "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя і планують збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок пересування з РФ, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Плановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того щоб їх стимулювати, Кремль почав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан і держслужбовців із депресивних регіонів Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому місцевих жителів примусово депортують на територію Росії.

"Центр Національного Спротиву наголошує, що ці дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", - наголосили в Центрі.