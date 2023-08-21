Події

07:06 21.08.2023

Окупанти мають намір заселити росіян в окупований Маріуполь

1 хв читати
Окупанти мають намір заселити росіян в окупований Маріуполь

Російські окупанти розробили так званий "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя і планують збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок пересування з РФ, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Плановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того щоб їх стимулювати, Кремль почав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан і держслужбовців із депресивних регіонів Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому місцевих жителів примусово депортують на територію Росії.

"Центр Національного Спротиву наголошує, що ці дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", - наголосили в Центрі.

 

 

 

Теги: #маріуполь #росіяни #переселення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 16.08.2023
Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

17:07 14.08.2023
Сили оборони України вразили командний пункт російських військ неподалік Маріуполя - стратком ЗСУ

Сили оборони України вразили командний пункт російських військ неподалік Маріуполя - стратком ЗСУ

10:39 14.08.2023
У Польщі затримано двох росіян, підозрюваних у шпигунстві

У Польщі затримано двох росіян, підозрюваних у шпигунстві

19:05 03.08.2023
Окупанти знесли раніше зруйнований ними ТЦ "Амстор" у Маріуполі

Окупанти знесли раніше зруйнований ними ТЦ "Амстор" у Маріуполі

15:40 28.07.2023
СБУ повідомила про підозру російському генералу, який командував бомбардуваннями Маріуполя

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який командував бомбардуваннями Маріуполя

09:39 10.07.2023
Фінляндія запровадила нові обмеження на поїздки для громадян РФ

Фінляндія запровадила нові обмеження на поїздки для громадян РФ

07:24 27.06.2023
За час окупації загарбники знесли понад триста будинків у Маріуполі

За час окупації загарбники знесли понад триста будинків у Маріуполі

19:07 07.06.2023
У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

07:54 07.06.2023
Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

00:16 07.06.2023
Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Зеленський: Ми не почали контрнаступ раніше, бо не мали чим

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Морально-бойовий дух окупантів на фронті погіршується завдяки ударам ЗС України по тилу ворога

За добу відбулося понад 25 бойових зіткнень між ЗС України та окупантами

Зеленський подякував партнерам України за винищувачі F16

До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

В ООН закликають перевіряти факти і не поширювати фейки в інтернеті

21 серпня: Яке сьогодні свято

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА