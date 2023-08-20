Події

21:41 20.08.2023

Окупанти знову завдали артобстрілу по Куп'янську, є пошкодження

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Російські окупанти в неділю ввечері вкотре здійснили артилерійський обстріл Куп'янська (Харківська обл.), є повторні влучення в центрі міста, ушкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура, повідомила військова адміністрація.

В ОВА повідомляють, що пошкоджено будівлю навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа.

Також є повторні влучання в центрі міста. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

 

 

 

Теги: #харківська_область #артобстріл #купянськ

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