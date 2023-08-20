Окупанти знову завдали артобстрілу по Куп'янську, є пошкодження

Російські окупанти в неділю ввечері вкотре здійснили артилерійський обстріл Куп'янська (Харківська обл.), є повторні влучення в центрі міста, ушкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура, повідомила військова адміністрація.

В ОВА повідомляють, що пошкоджено будівлю навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа.

Також є повторні влучання в центрі міста. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.