Рютте сподівається на прийняття F-16 на озброєння України якомога швидше

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що для постачань літаків F-16 в Україну "дуже важливо навчити пілотів, а також щоби були виконані інфраструктурні умови".

"F-16 не зможе допомогти негайно військовим зусиллям, але це буде частиною оборонної системи України. Ми хочемо, щоб вони закінчили військове навчання якомога швидше. Ми хочемо, щоб вони прийняли в експлуатацію якнайшвидше, тобто не наступного місяця, це неможливо, але незабаром, ми сподіваємося, після цього", - сказав Рютте в неділю на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський, зі свого боку, зазначив, що не може сказати, скільки пілотів є в Україні, оскільки хоче, "щоби для Росії це було сюрпризом".

"У будь-якому разі, ми маємо політичне рішення, ми знаємо, скільки літаків ми зможемо використати в майбутньому, більш швидкому або більш далекому. Також слід підготувати інфраструктуру для літаків. Зараз наші військові будуть над цим працювати, і я думаю, що ми отримаємо ці відповіді незабаром", - зазначив він.