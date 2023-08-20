Комплекс РЕБ окупантів знищено в Луганській області - голова ОВА

Комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" армії РФ знищили на Сватівському напрямку в Луганській області внаслідок атаки дрона Збройних сил України, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Прикордонна аеророзвідка виявила російську станцію радіоелектронної боротьби, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон влучив точно в металеву конструкцію з важливими елементами системи", - написав Лисогор у Telegram у неділю.