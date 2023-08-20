Наєв про Волинський напрямок: Для ворога підготовлено все, що буде його знищувати

На Волинському напрямку тривають заходи щодо зміцнення охорони та оборони державного кордону України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилено бойову службу та ведення розвідки. Як повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил", - йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм-каналі в неділю.

"Для ворога підготовлено все, що знищуватиме його і не допускатиме його проходу вглиб нашої території, - наголосив командувач, - Ми вживаємо адекватних заходів щодо посилення охорони та оборони державного кордону. Безпосередньо зараз збільшено кількість особового складу прикордонників. Також активно розвивається система оборонних рубежів і позицій".

За його словами, Генштаб ЗСУ передбачив збільшення сил у разі зростання загрози. "Але, зараз ми оцінюємо ситуацію як стабільну і контрольовану. У разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, так і живої сили", - наводяться слова Наєва в повідомленні.

Командувач також додав, що українська розвідка чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік державного кордону України і чим вони займаються. Уся ця інформація в Сили оборони України надходить в режимі онлайн. "Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашем Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією про те, що робить Польща та інші країни НАТО щодо зміцнення своїх кордонів", - зазначив Наєв.