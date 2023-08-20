Унаслідок артобстрілу в Золотій Балці поранення дістав місцевий житель - Херсонська ОВА

Унаслідок російського артилерійського обстрілу в Золотій Балці (Херсонська обл.) поранено мирного жителя, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько п'яти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легких поранень дістав 69-річний чоловік. Його госпіталізували", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.