Події

12:52 20.08.2023

Унаслідок артобстрілу в Золотій Балці поранення дістав місцевий житель - Херсонська ОВА

1 хв читати
Унаслідок артобстрілу в Золотій Балці поранення дістав місцевий житель - Херсонська ОВА

Унаслідок російського артилерійського обстрілу в Золотій Балці (Херсонська обл.) поранено мирного жителя, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько п'яти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легких поранень дістав 69-річний чоловік. Його госпіталізували", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 20.08.2023
У результаті ранкового обстрілу Куп'янська важко поранено мирного жителя

У результаті ранкового обстрілу Куп'янська важко поранено мирного жителя

08:35 20.08.2023
Росіяни випустили 422 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула і ще одну поранено

Росіяни випустили 422 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула і ще одну поранено

20:13 19.08.2023
У Чернігові внаслідок обстрілу по меддопомогу звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано

У Чернігові внаслідок обстрілу по меддопомогу звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано

12:36 19.08.2023
Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

09:08 19.08.2023
У Миколаївській області окупанти обстрілювали з артилерії Очаківську громаду

У Миколаївській області окупанти обстрілювали з артилерії Очаківську громаду

08:38 19.08.2023
У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще десять - дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще десять - дістали поранення, серед них дитина

01:06 19.08.2023
Окупанти за добу обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства

Окупанти за добу обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства

00:30 19.08.2023
Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

21:39 18.08.2023
Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

12:31 18.08.2023
Російські окупанти обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйновано навчальний заклад - ОВА

Російські окупанти обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйновано навчальний заклад - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наєв про Волинський напрямок: Для ворога підготовлено все, що буде його знищувати

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 7 кораблів

Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Зеленський відзначає успішні результати візиту до Швеції

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Нідерландів для зустрічі з прем'єром Рютте

Наєв про Волинський напрямок: Для ворога підготовлено все, що буде його знищувати

На початку тижня в Україні буде, як і раніше, спекотно, у низці областей - короткочасні дощі

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 7 кораблів

Російська місячна станція "Луна-25" розбилася об поверхню супутника Землі

Ювенальні прокурори: 503 дитини загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Мінкультури знову закликає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО після обстрілу центру Чернігова

У Києві обмежується рух вантажного транспорту у зв'язку зі спекою

РФ вивела в Чорне море один ракетоносій типу "Калібр"

Надзвичайний стан оголошено на півдні Каліфорнії у зв'язку з наближенням урагану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА