За добу внаслідок обстрілів РФ Торецька поранено одного мирного жителя та пошкоджено 12 будинків

За минулу добу в Торецьку на Горлівському напрямку Донецької області один мирний житель дістав поранення, 12 будинків зазнали руйнувань, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в неділю.

За інформацією Кириленка, ворог обстріляв Костянтинівку зі "Смерчів" - пошкоджено чотири будинки та два гаражі, а в Щербинівці постраждали два будинки. Тим часом у Часовоярській громаді знищено один будинок і ще три пошкоджено.

Крім того, зазначається, що вранці росіяни атакували безпілотником Слов'янську громаду, обійшлося без постраждалих.

Тим часом Вугледар, Волноваського напрямку, зазнав 17 обстрілів та одного удару дроном-камікадзе, а в Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарську споруду, тоді як у Великій Новосілці дві вулиці обстріляно з "Ураганів", інформація про жертв не надходила.

На Донецькому напрямку в Курахівській громаді обстріляно Курахове, Курахівку і Трудове, обсяги збитків встановлюються.

Крім цього, на Лисичанському напрямку пошкоджень зазнали два будинки в Сіверську й один будинок у Званівці. Як повідомив Кириленко, Лиманську громаду обстріляли вісім разів.