Події

07:00 20.08.2023

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

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Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника та один по ворожому зенітно-ракетному комплексу (ЗРК), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у неділю вранці.
У той час як підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління та три засоби протиповітряної оборони (ППО) росіян.

 

Теги: #генштаб #україна #війна #авіація #зведення

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