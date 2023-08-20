Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника та один по ворожому зенітно-ракетному комплексу (ЗРК), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у неділю вранці.

У той час як підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління та три засоби протиповітряної оборони (ППО) росіян.