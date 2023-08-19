Делегація ЕКОВАС прибула до Нігеру

Делегація Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) прибула в суботу в столицю Нігеру Ніамей для переговорів із путчистами, які повалили президента країни Мохамеда Базума, передають французькі ЗМІ.

Напередодні про узгодження такого візиту стало відомо після опублікування змісту телефонної розмови між главою Євроради Шарлем Мішелем і президентом Нігерії та головою ЕКОВАС Болою Тінубу.

Делегація ЕКОВАС прибула в Ніамей наступного дня після оголошення про готовність цієї регіональної організації здійснити військове втручання в Нігері для відновлення конституційного ладу після путчу армійського керівництва 26 липня, який повалив президента країни Мохамеда Базума.

Минулої п'ятниці представник ЕКОВАС, відповідальний за питання миру і безпеки, Абдель Фаттах Муса заявив, що воєначальники держав-членів ЕКОВАС підтвердили свою готовність втрутитися в ситуацію в Нігері, "щойно буде віддано наказ". Він також зазначив, що "день можливої інтервенції визначено", але не навів подробиць.

У столиці Нігерії Абуджі 10 серпня відбувся саміт держав ЕКОВАС, учасники якого наголосили в підсумковій заяві, що "постійно націлені на відновлення конституційного порядку, використовуючи мирні методи".

Водночас члени цієї регіональної африканської організації заявили про готовність розглядати будь-які варіанти вирішення кризи в Нігері аж до застосування сили.

ЗМІ вже повідомляли про підготовку військовослужбовців Гамбії, Ліберії та Сенегалу для можливих бойових дій у Нігері.

Водночас надходили повідомлення про те, що представники збройних сил Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру на зустрічі в Ніамеї домовилися про конкретні заходи протидії передбачуваній інтервенції сил ECOWAS у Нігері. За даними низки регіональних ЗМІ, військові режими Буркіна-Фасо і Малі, які виступили на підтримку заколотників, перекинули до Нігеру бойові літаки і вертольоти для зміцнення обороноздатності цієї країни.