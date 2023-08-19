Угорщина вкотре тимчасово скасувала поїзди в Україну - Укрзалізниця

Угорська залізниця на суботу скасувала поїзди №6284 із Дебрецена до Мукачева, №33 із Мукачева до Будапешта та №6285 із Захоні до Чопа через "великий пасажиропотік і тривалий прикордонний контроль", повідомляє Укрзалізниця.

"Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через «великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль». Це вже не перший подібний випадок цього місяця", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в телеграм.

"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", - зазначає Укрзалізниця.

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", - наголосила Укрзалізниця.