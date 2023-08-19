Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

Унаслідок удару РФ по драмтеатру в Чернігові загинули 5 осіб, травмовано 37 осіб, зокрема 11 дітей, повідомило МВС України в телеграм-каналі.

"Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих унаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинули 5 осіб. Травмовано 37 осіб, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", - повідомляється в телеграм-каналі МВС України.

Зі свого боку в.о. мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що наведена інформація щодо загиблих і травмованих стосується людей, які були поза драмтеатром. "Були люди всередині драмтеатру. Щодо ситуації всередині, щодо травмованих чи загиблих у мене інформації немає. Частина з них спустилася в укриття прямо в драмтеатрі. А щодо загиблих і травмованих - це люди, які були біля драмтеатру: уламки або вибухова хвиля", - сказав він в ефірі телемарафону в суботу.

За інформацією ДСНС, сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею. "19 серпня росіяни вдарили по Чернігову, сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ м. Чернігів. Ліквідовано пожежу магазину", - повідомила ДСНС на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Від ДСНС залучено 56 осіб та 12 од. техніки. На місці працюють психологи. Залучено 12 бригад швидкої медичної допомоги.

На опублікованих у соцмережах фото будівля драмтеатру залишилася без даху.

За інформацією ЗМІ, у театрі в цей час там була заздалегідь анонсована виставка виробників дронів.