У Миколаївській області окупанти обстрілювали з артилерії Очаківську громаду

За минулу добу, 18 серпня, російські окупанти завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади і по місту Очаків, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у телеграм-каналі

"Учора, 18 серпня, о 09:07 і 20:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора, 18 серпня, об 11:06 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - поінформував він.

Удень, 18 серпня, об 11:20 на території Галицинівської громади внаслідок падіння уламків збитого силами протиповітряної оборони ворожого розвідувального БПЛА сталося загоряння сухої трави та молодих лісових насаджень. Пожежа охопила площу близько 2 000 м.кв, але була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Також удень, 18 серпня, о 13:40 унаслідок падіння уламків збитого ударного БПЛА на території Чорноморської громади виникла пожежа сухої трави на площі 1 га відкритої території. Пожежу було оперативно ліквідовано, постраждалих немає.