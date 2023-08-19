У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще десять - дістали поранення, серед них дитина

Окупанти продовжують масовані обстріли Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення, зокрема дитина, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 355 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, магазин і територію підприємства в Херсоні, об'єкт критичної інфраструктури та будівлю церкви в Херсонському районі, магазин у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.